Trabajan en los últimos detalles de la cancha de futbol rápido en la Secundaria Técnica 77

Con el objetivo de fomentar la actividad física y la convivencia sana en los espacios educativos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en los últimos detalles de construcción de la cancha de futbol rápido en la Secundaria Técnica 77, proyecto ganador de la edición 2025 del Presupuesto Participativo.

Actualmente, las labores se concentran en el colado de zapatas para las columnas que sostendrán la techumbre de las gradas. Cabe destacar que la cancha ya cuenta con su estructura, pasto sintético e iluminación, por lo que se encuentra en la etapa final de ejecución.

Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, este nuevo espacio deportivo permitirá que más de mil 200 estudiantes practiquen actividades al aire libre en instalaciones modernas, seguras y de calidad.

Este proyecto es resultado del esfuerzo y la participación activa de la comunidad escolar, al haber obtenido más de mil 406 votos en la consulta, reflejando el interés de alumnas, alumnos y familias por contar con mejores espacios recreativos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla continúa trabajando para fortalecer la infraestructura educativa y deportiva que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.