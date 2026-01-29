TSJ  analizará proceso mediante el cual se otorgó la libertad a un presunto multihomicida

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, sostuvo que los jueces actúan con plena autonomía en cada resolución que emiten; sin embargo, confirmó que el Poder Judicial analizará el proceso mediante el cual se otorgó la libertad a un presunto multihomicida recientemente detenido en la capital.

La magistrada se refirió al caso de un hombre alias el “rata”, quien fue aprehendido por su probable participación en dos homicidios y señalado por su posible relación con al menos otros cuatro hechos violentos. A pesar de ello, el imputado recuperó su libertad luego de que el juez considerara ilegal la forma en que se realizó su detención, decisión que se replicó en una segunda audiencia.

Herrera Sandoval subrayó que el Tribunal no interfiere en los criterios jurisdiccionales de los jueces, ya que estos resuelven conforme a los elementos que les presentan las partes durante el proceso. No obstante, precisó que el caso será revisado dentro de los cauces institucionales para verificar que la actuación se haya ajustado al marco legal.

Ante este tipo de situaciones, la magistrada presidenta anunció que se fortalecerá el trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado y con distintas corporaciones de seguridad, a fin de mejorar la integración de las carpetas de investigación y evitar que fallas procesales deriven en liberaciones anticipadas, fenómeno conocido como “puerta giratoria”.

Indicó que en encuentros previos con autoridades de seguridad se ha insistido en la necesidad de una coordinación efectiva entre quienes investigan, detienen y judicializan los casos, así como quienes los resuelven desde los tribunales.

“Si no existe un trabajo conjunto y constante entre todas las instancias involucradas, difícilmente se podrá cerrar el paso a la puerta giratoria”, concluyó.