La participación ciudadana no se trata de simular sino de participación y transparencia: ICHITAIP 

Sergio Facio, comisionado presidente de ICHITAIP, aplaudió al alcalde Marco Bonilla por la firma de compromisos del segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, dejando claro que los compromisos se deben implementar y dar continuidad.

“Aplaudimos el generar bienestar, pues los componentes de este gobierno abierto es la transparencia que avanza, de nada sirve que digan se puede tener acceso a todos los archivos si no se resuelven problemas, ni simular a diario una supuesta transparencia a las seis de la mañana como otros gobiernos dicen, en Chihuahua se da la respuesta que pide la población, aquí hay compromisos de un gobierno participativo”.

El comisionado exhortó a seguir promoviendo la participación activa donde la comunicación y rendición de cuentas sea normalizado para seguir avanzando como sociedad y gobierno.