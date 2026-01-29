Firma Marco Bonilla compromisos del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto

El alcalde Marco Bonilla en conjunto con Sergio Facio comisionado presidente de Ichitaip, y diversas dependencias municipales firmaron los compromisos del Segundo Plan de Gobierno Abierto, el cual integra las estrategias para dar atención a los retos establecidos conjuntamente por gobierno ysociedad, para dar solución a problemas públicos.

Este plan es el resultado de un amplio proceso de diálogo y colaboración entre gobierno, ciudadanía, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y academia; integra diversas voces y perspectivas con el objetivo de dar atención a los principales retos públicos, además del proceso y acciones para lograrlos.