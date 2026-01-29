Firma Marco Bonilla compromisos del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto

HomeLocalFirma Marco Bonilla compromisos del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto
Local

Michelle Mtzdestacadogobierno abierto

El alcalde Marco Bonilla en conjunto con Sergio Facio comisionado presidente de Ichitaip, y diversas dependencias municipales firmaron los compromisos del Segundo Plan de Gobierno Abierto, el cual integra las estrategias para dar atención a los retos establecidos conjuntamente por gobierno ysociedad, para dar solución a problemas públicos.

Este plan es el resultado de un amplio proceso de diálogo y colaboración entre gobierno, ciudadanía, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y academia; integra diversas voces y perspectivas con el objetivo de dar atención a los principales retos públicos, además del proceso y acciones para lograrlos.

