Retiró Municipio basura, escombro y maleza de 62 terrenos baldíos en enero

Con el objetivo de mantener una ciudad limpia y libre de espacios propicios para la proliferación de fauna nociva, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo la limpieza de un total de 62 terrenos baldíos, además de 21 tiraderos clandestinos, tan solo durante el mes de enero.

Lo anterior, con trabajos de maquinaria pesada, con la cual se intervinieron un total de 143 mil 600 metros cuadrados en los 83 espacios antes mencionados, de los cuales, se retiraron un estimado de 931 toneladas de basura y escombro.

De esos espacios atendidos, se desglosa que 62 fueron terrenos baldíos de los cuales 34 corresponden a puntos municipales, mientras que 28 a particulares. Con respecto a los tiraderos clandestinos, se trabajó en 21.

Ante lo anteriormente expuesto, el Gobierno Municipal hace un llamado a la población en general a evitar depositar basura en terrenos baldíos pues además de afectar la imagen urbana, afecta el entorno de los mismos y propicia la proliferación de fauna nociva para la salud.

Es de señalar que para que el municipio llegue a la limpieza de un terreno baldío, primero debe ser reportado a través del 072 o en la aplicación “Marca el Cambio”, de ahí se visita por parte de los guardianes ecológicos de la dependencia en mención y se le entrega una notificación al dueño donde se le solicita que por su cuenta limpie el lugar denunciado.

En la notificación que se entrega al propietario, se le da un plazo de diez días para que sea limpiado el lugar, si no se atiende la misma, se procede a generar una multa y posteriormente se procede a limpiar por parte de la autoridad.

Es importante mencionar que la Dirección de Servicios Públicos Municipales unicamente realiza limpiezas de terrenos baldíos que no tienen ningún tipo de delimitación por parte de los propietarios.