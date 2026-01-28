Comisión legislativa realizará foros de consulta para reformar la Ley de Turismo.

La Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Chihuahua, presidida por el diputado José Luis Villalobos, llevó a cabo en la sala Legisladores del edificio legislativo, la reunión en la que se aprobaron las sedes y fechas de los foros de consulta que servirán de base para el análisis y dictaminación de reformas a la Ley de Turismo del Estado.

Dichos foros se llevarán a cabo en:

Parral- 20 de febrero. Casas Grandes- 26 de febrero. Ciudad Juárez- 27 de febrero. Guerrero- 6 de marzo. Creel- 7 de marzo.

Con la participación de personas especializadas del sector turístico, autoridades locales y ciudadanía interesada, se espera enriquecer las propuestas que al respecto ya existen.

Durante la reunión también se dio lectura a otros asuntos turnados a la Comisión, entre ellos el Asunto 1200, que propone adicionar la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del Estado para fortalecer la promoción y difusión del trabajo artesanal dentro del sector turístico, así como el Asunto 1261, orientado a reformar el Código Municipal del Estado para impulsar la creación de comisiones de turismo en los ayuntamientos.

Estas iniciativas buscan mejorar la participación, organización y promoción del turismo en la entidad, así como fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipales y los distintos actores del sector.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Rosana Díaz, Alma Portillo y Yesenia Reyes, así como el diputado Arturo Medina.