24 millones de personas presentan carencia por rezago educativo en México.

En 2024, poco más de 24 millones de personas en México viven con carencia por rezago educativo, lo que equivale al 24.2% de la población total. Esta cifra refleja una proporción similar a la registrada en años previos.

La carencia por rezago educativo continúa siendo una de las principales problemáticas sociales en México.

De acuerdo con cifras del Inegi, en 2024 el 24.2% de la población presenta esta condición, lo que representa aproximadamente 24.2 millones de personas.

Aunque el indicador muestra una ligera disminución frente a 2022, el nivel sigue siendo elevado y evidencia la persistencia de desigualdades estructurales en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

La evolución del rezago educativo en los últimos años revela una tendencia casi de estancamiento; en términos proporcionales se observó que en 2024 la población con rezago educativo alcanzó el 18.6% mientras que en 2016 fue de 18.5 por ciento.

El persistente rezago educativo representa un desafío clave para el desarrollo social y económico del país, ya que impacta directamente en las oportunidades laborales, el ingreso y la movilidad social de millones de personas.

Los resultados subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la permanencia escolar, la alfabetización y la educación para jóvenes y adultos, con el fin de reducir de manera sostenida esta carencia en el mediano y largo plazo.