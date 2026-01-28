Tortura, masacres y hallazgo de fosas clandestinas, entre los crímenes de alto impacto más frecuentes en 2025: Causa en Común.

Animal Político

Los crímenes de alto impacto abarcan todo el país, sin embargo, cinco estados concentran la mayor cantidad, según el estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos” de la organización Causa en Común.

La violencia en México mantuvo niveles críticos durante el 2025, pues se cometieron alrededor de 4 mil 783 crímenes de extrema violencia en el país. Entre ellos, los más recurrentes fueron los asesinatos con tortura, las masacres, actos violentos contra las autoridades y la localización de restos en fosas clandestinas, según Causa en Común.

En su estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos 2025”, detalló que los crímenes de extrema violencia registrados de enero a diciembre de 2025 dejaron un saldo acumulado de 6 mil 707 víctimas.

De dicha cifra de atrocidades —consideradas por Causa en Común como el uso intencional de la fuerza física para provocar la muerte de una o varias personas en contextos vulnerables o de interés político, o para generar terror—, mil 255 correspondieron a casos de tortura.

Además, señaló que los datos representaron un promedio diario de 13 atrocidades y 18 víctimas en el territorio nacional durante el año pasado.

Una radiografía de los crímenes de alto impacto en México

En el análisis, la organización desglosó la incidencia delictiva en el país, en la que colocó a la tortura en la cima de su lista de atrocidades registradas en fuentes periodísticas en 2025, sin embargo, destacó también la prevalencia de otros crímenes.

El asesinato con tortura fue la atrocidad con mayor registro el año pasado, con mil 255 casos. En segundo lugar se ubicó el asesinato de mujeres con crueldad extrema con 608 casos, seguido por la mutilación con 456.

Las masacres, definidas como el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho, sumaron 386, lo que equivale a un promedio de una masacre al día durante todo el año. Respecto a fosas clandestinas, el estudio de Causa en Común reportó 301 hallazgos, con un estimado de más de 400 puntos de inhumación ilegal; esto representa un promedio de 25 casos al mes.

Otros tipos de atrocidades registradas por la organización fueron jornadas de violencia con 282 casos; 190 calcinamientos, así como 190 casos de homicidio de funcionarios y actores relevantes en materia de seguridad y 118 asesinatos de personas de grupos vulnerables.

Atrocidades en entidades del país durante el 2025

El informe detalló que aunque las atrocidades abarcan todo el país, cinco entidades concentraron la mayor cantidad, de acuerdo con los registros periodísticos.

El estado de Sinaloa, que vive una crisis de inseguridad desde septiembre de 2024, encabezó la lista con 641, seguido por Guanajuato con 477, Guerrero con 384, Chihuahua y Michoacán con 367 y 321 casos, respectivamente.

El reporte destacó la situación crítica en Jalisco, donde se documentó en 31 notas periodísticas el hallazgo de más de 400 bolsas con restos humanos y 45 fosas clandestinas a lo largo del año.

Cabe recordar que en esta entidad, en marzo pasado, el colectivo Guerreros Buscadores localizó hornos crematorios y segmentos óseos calcinados en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.

El lugar ya había sido cateado en septiembre de 2024 y, aunque operaba desde el 2018, en su momento el alcalde José Ascensión Murguía Santiago afirmó que su existencia era desconocida, según informó Animal Político. A la fecha, este caso ha sido calificado por el propio colectivo como “la punta del iceberg” al asegurar que existen “más ranchos Izaguirre” y que abrió muchas líneas de investigación.

Llaman a generar alianzas para prevenir violencias y a aumentar recursos

Causa en Común advirtió que estas cifras son solo una muestra, pues existe un “número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa”.

La organización subrayó en su análisis que el “mosaico de crueldades” también muestra que las formas de violencia extrema son perpetradas por ciudadanos que no pertenecen a estructuras delictivas. “En todos los casos se trata de violencia criminal, sí, pero también de violencia de género, de violencia familiar, de violencia comunitaria, de violencia social”, sentenció.

En ese sentido, dijo que el estudio busca “iluminar los rasgos más oscuros de nuestra sociedad, esos que se prefiere no ver, esos que los gobiernos pretenden minimizar, pero que nunca debemos ignorar”.

Ante este panorama, Causa en Común expuso, a manera de propuesta, que todos los ciudadanos y comunidades tengan la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y a la administración federal la resolución de casos que los han agraviados.

La organización calificó como indispensable tener aproximaciones sociológicas y psicológicas que conduzcan a la comprensión de distintas realidades locales para “generar propuestas de prevención y atención a la violencia”.

Asimismo, hizo un llamado a incrementar el aumento a los presupuestos y recursos técnicos y humanos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda, así como a generar alianzas para prevenir estas violencias que “asolan al país”.