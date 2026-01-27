Reconoce Presidente Municipal Y Presidenta Del DIF Labor De Los Coordinadores De Los CAM.

Un año lleno de salud y bendiciones fue el deseo que el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, compartieron con las y los coordinadores de los Consejos de las Personas Mayores, durante el festejo de Año Nuevo realizado este día.



“Que este año sea de mucha salud y vida para ustedes, para las personas de sus consejos y que Dios siempre las bendiga y los bendiga”, expresó la Presidenta del DIF.



Durante su mensaje, Enríquez destacó la sabiduría y la sensibilidad que caracterizan a las personas mayores, cualidades que los han convertido en pilares de la comunidad juarense gracias a los valores y enseñanzas que comparten con las nuevas generaciones.



Además, reconoció la entrega y el compromiso que cada coordinador demuestra todos los días en los CAM.



“Nosotros estamos muy agradecidos por toda esa labor tan bonita que hacen y siguen haciendo, por esos consejos, gracias por ese carisma y sensibilidad que solo ustedes tienen”, mencionó Enríquez.



Por su parte, el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que el trabajo que realizan en los consejos fortalece la comunidad. “Lo que ustedes hacen en los consejos es hacer comunidad; quiero agradecerles eso y pedirles que nos sigan acompañando en este hermoso camino que ha sido gobernar esta maravillosa ciudad, con todos los retos y dificultades que se puedan presentar”.



Actualmente, son 96 los CAM afiliados al DIF Municipal, ubicados en distintos puntos de la ciudad, e integrados por más de 5 mil 500 personas mayores.



Entre los apoyos que reciben las y los integrantes de estos centros se encuentran atención psicológica, gerontológica, apoyos alimentarios, entre otros beneficios que contribuyen a su bienestar.



En el evento estuvo presente Lucía Chavira, Directora general del DIF; Nubia Denisse Rodríguez, de la Coordinación de Atención a las Personas Mayores; Magali Saucedo Arellano, Coordinadora de Asistencia Social; Sandy García, Regidora de la Comisión de las Personas Mayores; Mireya Porras, Regidora de la Comisión de Familia; y Lina Portillo, Presidenta del Consejo Consultivo de las Personas Mayores.

