Maru Campos toma protesta al Consejo Directivo 2025-2027 de Desec Juárez.

Reconoció la labor colaborativa de Cristina Touché, presidenta saliente, así como la disposición de quien asume en la encomienda, César Ochoa

La gobernadora Maru Campos tomó protesta a los nuevos miembros del Consejo Directivo de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (Desec Juárez) para el periodo 2025-2027, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento, la innovación y el progreso de la ciudad desde diferentes aristas.

El organismo agrupa a 66 asociados que lideran empresas reconocidas en la región y en colaboración con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) ha destinado más de 22 millones de pesos en 21 proyectos de desarrollo económico, en apoyo a emprendedores, estudiantes, empresas y actores estratégicos.

En su mensaje, la mandataria agradeció a las y los asistentes por trabajar de la mano por Juárez.

Reconoció a la presidente saliente, Cristina Touché, por su entrega y la labor realizada para mejorar la vida de las y los juarenses, así como a quien asume en el cargo, César Ochoa, por aceptar el reto de tomar la encomienda.

Destacó que el Centro de Convenciones, es una de las metas por lograr y será gracias al trabajo colaborativo entre los diferentes organismos y el Gobierno del Estado, pues afirmó, en los momentos difíciles mantener la unidad y sumar voluntades es fundamental.

Indicó que gracias a esas acciones y a los esfuerzos conjuntos, Juárez hoy cuenta con un sistema de transporte funcional con tres rutas del BRT, además de los trabajos concluidos en la avenida Las Torres y los 4 mil 500 millones de pesos que su administración ha invertido, para llevar agua potable a todos los rincones de la frontera.

Reiteró al Consejo que cuenta con el Estado para hacer realidad el Juárez que todos esperan, para superar una coyuntura económica compleja y llegar a un futuro lleno de oportunidades.

“Desec Juárez ha sido y seguirá siendo un aliado estratégico para este Gobierno, porque Juárez tiene presente y tiene futuro”, dijo.

Al tomar la palabra, Touché agradeció a la titular del Ejecutivo por su acompañamiento en los proyectos del organismo en estos años que encabezó la instancia, con un amor y compromiso mutuo con la ciudad y la visión de verla prosperar.

Durante su gestión, colaboró en la consolidación del Sistema Integral de Transporte (BRT 1 y BRT 2), en la administración de oficinas de atracción de inversión en Austin y en Taiwán, en conjunto con la SIDE y Chihuahua Global, y en la implementación de un laboratorio de electrónica y semiconductores en el Tecnológico de Juárez.

Por su parte, Ochoa enfatizó que uno de sus objetivos es mantener la colaboración con los diferentes sectores sociales y gubernamentales, para trabajar por la seguridad en la frontera y resaltó su intención de continuar con la cooperación en el tema económico con la administración estatal.

El presidente entrante cuenta con más de 35 años de experiencia en consultoría legal a empresas nacionales y extranjeras que hacen negocios en México, además de ser el primer abogado mexicano acreditado como mediador por la Texas Mediator Credentialing Association, y cofundador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.