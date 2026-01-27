Maru Campos inaugura nuevas instalaciones del Cereso Femenil 2 de Ciudad Juárez.

Tiene capacidad para albergar a 442 PPL’s y abona a la tarea de dignificar de manera integral el sistema penitenciario estatal

La gobernadora Maru Campos inauguró este martes en Ciudad Juárez las nuevas instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil 2, rehabilitadas gracias a una inversión de más de 5 millones 600 mil pesos.

El espacio ahora cuenta con capacidad para albergar a 442 personas privadas de la libertad (PPL’s), lo que ayudará a terminar con el hacinamiento y la sobrepoblación.

Además permitirá superar las limitaciones para la implementación de programas educativos, de capacitación laboral y de contacto familiar frecuente, así como mejorar la clasificación de las PPL’s.

En su mensaje, la mandataria estatal aseguró que las políticas penitenciarias más avanzadas del mundo son claras y ese es el camino que sigue el Gobierno que encabeza, con la convicción de que castigar sin reinsertar solo reproduce la violencia.

“Reinsertar con dignidad reduce la reincidencia y fortalece la paz social”, enfatizó.

Subrayó que los sistemas penales de primer nivel no son improvisados, sino que se distinguen por su orden, profesionalidad y por ser profundamente humanos al concebirse como instituciones que interrumpen ciclos desafortunados y abren la posibilidad de un nuevo comienzo.

“Este Cereso número 2 responde a una visión moderna de seguridad pública, donde la justicia no se entiende como el acto de sancionar, sino que comprende que su consolidación más profunda consiste en ser una oportunidad real de cambio”, dijo.

La mandataria recorrió las instalaciones que incluyen una zona Montessori destinada a las y los hijos de las PPL’s, además del área maternal, los módulos de estancia, los espacios de convivencia común, el comedor y la iglesia.

El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, agradeció a la titular del Ejecutivo por su respaldo para lograr metas como esta, que abonan a la dignificación del sistema penitenciario, con pasos que lo convierten en uno de los más confiables y seguros del país.

Por su parte, Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario y Reinserción Social detalló que este proyecto dignifica a la Policía del Estado y a las PPL’s, al priorizar una reintegración social efectiva.

El proyecto permite descongestionar otros penales del Estado y reorganizar su población; incluye la remodelación y ampliación de módulos e ingresos, construcción de áreas administrativas, de dormitorio de oficiales, de monitoreo y la instalación de calefacciones, aires acondicionados y unidades paquete.

Se habilitaron además las oficinas del centro de observación, el área Montessori y las zonas conyugal y de vinculación con familiares, entre otras. Cuenta con 200 cámaras, sistema de videovigilancia, de inspección de rayos X y control de acceso biométrico en el espacio de armería.