Lista convocatoria PAAM 2026 y resultados de becas para estancias infantiles: Municipio.

Estos programas sociales del DIF Municipal buscan impulsar la economía y desarrollo de niñas y niños, así como de adultos mayores.

El DIF Municipal informó la convocatoria del del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, así como los resultados de Mi Beca Municipal para Centros de Bienestar Infantil y Estancias Infantiles, los cuales beneficiarán a la niñez y adultos mayores de la ciudad.

Para consultar la lista de beneficiarios de los Centros de Bienestar Infantil y Estancias Infantiles, ingresa a las redes sociales del DIF Municipal o a través de las siguientes ligas:

https://www.facebook.com/share/p/17mGgT21ot/?mibextid=wwXIfr.

https://www.facebook.com/share/p/1AYNuMoype/?mibextid=wwXIfr.

Asimismo, para conocer la convocatoria completa del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor, puedes ingresar a la página web oficial del Gobierno Municipal o en la siguiente liga: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_PROGRAMA_ALIMENTARIO_ADULTO_MAYOR.

Mediante las becas de Centros de Bienestar Infantil y Estancias Infantiles, se benefició a más de mil 450 niñas y niños, con una inversión superior a los 10 millones de pesos, además de un impacto directo a 18 Estancias Infantiles y 41 Centros de Bienestar Infantil, espacios en los que niñas y niños reciben educación, alimentación y actividades enfocadas a su desarrollo integral.

La beca consiste en un apoyo económico mensual de 650 pesos, que se otorgará de febrero a diciembre, brindando respaldo continuo durante el año.

Por otro lado, el PAAM contempla la entrega de una despensa mensual a personas mayores de 60 años, a partir de la publicación de los resultados el próximo 22 de marzo, los cuales estarán disponibles en redes oficiales del Gobierno Municipal.

Dicho programa espera beneficiar a más de 7 mil adultos mayores, lo que reafirma el compromiso con mejorar la calidad de vida de este sector de la población.