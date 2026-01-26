Acerca Policía Municipal a estudiantes y usuarias de transporte público el programa “Siempre Acompañadas”.

En este inicio escolar, se llevó información preventiva a estos espacios a fin de reforzar la seguridad de las mujeres.

Como parte del regreso a clases, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizó recorridos en planteles educativos y estaciones de transporte público para acercar información preventiva y dar a conocer la herramienta “Siempre Acompañadas” de la aplicación “Yo Segura”.

Con “Siempre Acompañadas”, las mujeres pueden registrar y monitorear sus trayectos en transporte público, brindándoles mayor tranquilidad y acompañamiento durante sus traslados diarios.

El objetivo de esta estrategia es fomentar que cada vez más mujeres utilicen esta aplicación gratuita, diseñada para fortalecer su seguridad y prevenir situaciones de riesgo mientras se dirigen a su destino.

Sigue estos pasos al descargar la aplicación “Yo Segura”

Abre la aplicación.

Selecciona el botón “Siempre Acompañadas”.

Elige la opción “Nueva ruta” y registra el nombre de tu trayecto, lugar de origen, destino y la duración estimada.

Guarda la información y ¡listo!

La información registrada es monitoreada por elementos de la Policía Municipal. En caso de que el tiempo del trayecto concluya y la usuaria no haya llegado a su destino, se activa una alerta de emergencia, lo que permite que la unidad policial más cercana acuda en su auxilio. Asimismo, la usuaria puede extender el tiempo de su ruta utilizando su PIN de seguridad.