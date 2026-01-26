Presenta Gobierno Municipal balance de acciones del Plan de Temporada Invernal en Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de diversas dependencias, presentó un reporte de acciones y resultados del Plan de Temporada Invernal, implementado con el objetivo de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de la población ante las bajas temperaturas registradas en la Capital.

Desde el inicio del plan, la Coordinación Municipal de Protección Civil ha emitido de manera permanente llamados preventivos y recomendaciones a la ciudadanía a través de medios de comunicación y canales oficiales, especialmente durante episodios de descensos marcados de temperatura. Asimismo, se han realizado rondines preventivos constantes en periodos de temperaturas heladas, con el fin de detectar situaciones de riesgo.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene de forma permanente la instrucción a los elementos en turno para brindar apoyo y realizar traslados a personas en situación de calle o vulnerabilidad, siempre que así lo manifiesten de manera voluntaria, como parte de las acciones de proximidad y prevención.

En cuanto al Cuerpo de Bomberos y la Coordinación Municipal de Protección Civil, se informó que durante el periodo del Plan Invernal se han atendido más de 400 incidentes en viviendas, relacionados con diversas causas, entre ellas acumulaciones de gas, incendios en predios abandonados e intoxicaciones por monóxido de carbono, lo que refleja la importancia de reforzar la prevención y el uso adecuado de equipos de calefacción.

Por parte del DIF Municipal, se reportó que un total de 669 personas han sido recibidas en los refugios temporales habilitados en el Centro Comunitario Mármol III y el CEDEFAM El Porvenir, donde se les brinda alimento y bebida caliente para desayuno y cena, así como espacios para dormir con colchonetas, cobijas, regaderas y baños, garantizando condiciones dignas durante las noches de frío.

Asimismo, la Dirección de Desarrollo Humano y Educación llevó a cabo recorridos en diversas colonias como parte de las acciones preventivas del Plan Invernal, con el propósito de proteger la salud e integridad de las familias ante las bajas temperaturas. Estas brigadas tuvieron presencia en colonias como Las Torres, Ramón Reyes, Martín López, Rinconada Oriente III, Ampliación Nuevo Triunfo, México y Roberto Orozco, entre otras.

Durante estas visitas domiciliarias, se identificaron necesidades prioritarias y se entregaron apoyos de acuerdo con la situación de cada hogar. En total, se distribuyeron 135 despensas, 128 cobijas y 90 tramos de hule, además de juguetes y bolsas de dulces, como parte de una atención integral y preventiva, orientada a que las familias puedan permanecer resguardadas en sus viviendas y evitar salidas innecesarias.

En materia de salud, el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) informó que mantiene acciones preventivas en los refugios temporales mediante la aplicación de un filtro sanitario de ingreso, que incluye valoración médica para identificar posibles riesgos a la salud. En caso de detectarse alguna condición que lo amerite, las personas son canalizadas a hospitales de la Secretaría de Salud. Hasta el momento, no se ha registrado el ingreso de personas con riesgo sanitario.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reiteró que estas acciones se realizan de manera coordinada y preventiva, y puso a disposición de la ciudadanía los canales de atención para solicitar apoyo, como la aplicación Marca el Cambio, el conmutador 072 y el teléfono 614-200-48-00.