Sydney Sweeney cuelga sostenes en el cartel de Hollywood y podría enfrentar cargos.

Sydney Sweeney realizó el acto en el cartel de Hollywood como parte de una campaña para promocionar una marca de ropa interior.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentar cargos legales tras haber sido captada en la cima del emblemático cartel de Hollywood de Los Ángeles colgando una hilera de sostenes para promocionar una marca de ropa interior, según un vídeo publicado este lunes por TMZ.

Las imágenes muestran a la intérprete de ‘Euphoria’ y su equipo vestidos de negro trepando hacia la cima de las históricas letras blancas para colgar un puñado de sostenes.

“Buen trabajo“, se escucha decir a Sydney Sweeney mientras contempla la escena bajo un manto de oscuridad y sonríe.

Aunque la actriz obtuvo permiso para filmar el cartel de Hollywood, que se ubica en un recinto vallado y cuya entrada se encuentra restringida al público, podría enfrentar un problema legal por trepar el cartel.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, indicó en un comunicado a la revista especializada la presidencia de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del letrero.

Es ilegal tocar, escalar o alterar físicamente las letras de Hollywood, cuyo acceso público se encuentra estrictamente limitado a los senderos circundantes. Cruzar las vallas protectoras suele castigarse con arresto inmediato y cargos por allanamiento de morada.

Con información de EFE.