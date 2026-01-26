Recibe DIF Estatal obra del nuevo Centro de Asistencia Social de ciudad Cuauhtémoc.

El inmueble fue entregado a la presidenta del organismo, María Eugenia Galván, por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón recibió la obra civil del nuevo Centro de Asistencia Social de ciudad Cuauhtémoc, espacio en el cual, se brindará atención a niñas, niños y adolescentes tutelados por el Estado que requieren atención en salud mental.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Jorge Chanez Peña, realizó la entrega formal, para posteriormente dirigir un recorrido por las instalaciones, las cuales ya cuentan con mobiliario completo y se encuentran listas para iniciar su operación.

En este inmueble se realizó una inversión superior a los 70.5 millones de pesos, cuenta con más de 4 mil 700 metros cuadrados de construcción y tiene capacidad para atender hasta a 100 niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años.

Tiene espacios educativos, recreativos y terapéuticos para promover el desarrollo físico de las personas, así como los aspectos emocional y cognitivo. En este aspecto beneficiará no solo a niñas, niños y adolescentes de Cuauhtémoc, sino de todo el estado.

Se prevé que este espacio inicie operaciones en marzo del presente año; actualmente el DIF Estatal se encuentra en el proceso de seleccionar al personal especializado que brindará el apoyo a las y los menores de edad.