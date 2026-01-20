Evalúan oficinas de Sindicatura para recertificación de Espacio Libre de Humo

En seguimiento a su programa de supervisión y promoción de ambientes saludables, personal de la Comisión Central de Seguridad e Higiene del Municipio y de la Comisión Auxiliar de Sindicatura realizó un recorrido por las oficinas de Sindicatura con el fin de llevar a cabo la evaluación previa para la recertificación de Espacio Libre de Humo de Tabaco y Emisiones.

Durante la visita se verificó el cumplimiento de las normas y lineamientos vigentes para garantizar ambientes libres de humo de tabaco, así como la correcta señalización y la aplicación de protocolos de prevención en todas las áreas evaluadas.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que estas acciones forman parte del compromiso institucional por proteger la salud integral de trabajadores, visitantes y ciudadanía, subrayando que “lo más preciado de la administración es su capital humano”, por lo que resulta fundamental garantizar espacios laborales seguros, saludables y dignos.

“Es fundamental que los espacios de trabajo y atención al público sean saludables y libres de humo, ya que esto contribuye directamente a mantener condiciones adecuadas para quienes laboran y transitan por las instalaciones municipales”, señaló Olivia Franco.

La evaluación permitirá determinar el estado actual de las dependencias y definir las medidas necesarias para cumplir con los criterios requeridos para la recertificación, fortaleciendo los programas de prevención de riesgos y promoción de la salud en el municipio de Chihuahua.

Con estas acciones, la Sindicatura Municipal reafirma su compromiso con la transparencia, la vigilancia institucional y la mejora continua de los espacios públicos, promoviendo entornos seguros y saludables para la ciudadanía.