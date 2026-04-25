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Refuerza Gobierno Municipal cercanía con vecinos de la colonia Campesina mediante operativo de proximidad.

La redaccióncampesinacercaniaproximidadvecinos

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, implementó un operativo en la colonia Campesina con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades en materia de seguridad.

Durante estas acciones, elementos adscritos al grupo de proximidad realizaron recorridos por la zona, entrevistándose con vecinos y comerciantes para escuchar sus inquietudes, identificar problemáticas prioritarias y generar estrategias que contribuyan a mejorar el entorno.

Buscamos crear espacios más seguros para las familias, por lo que la Policía Municipal refrenda su compromiso de ser una corporación cercana, que escucha y atiende a la ciudadanía, trabajando de la mano para el bienestar de todas y todos.

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