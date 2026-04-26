Llega comedor móvil de NutriChihuahua a más colonias de la capital.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó el comedor móvil de NutriChihuahua a más colonias de la capital, para la distribución de platillos calientes a la población.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, declaró que la unidad visitó diversos sectores en atención a solicitudes realizadas por la ciudadanía, con lo que se logró beneficiar a más de 470 personas.

Entre las colonias atendidas se encuentran Los Llanos y Ampliación Cuauhtémoc, donde se atendió a las familias con alimento sano, variado y suficiente; los beneficiarios fueron principalmente adultos mayores, niñas y niños.

Comentó que el equipo de trabajo también acudió a la colonia Punta Oriente, donde se ofreció el servicio a estudiantes de la Secundaria Federal No. 17.

Loera explicó que el menú es el mismo que se sirve en los comedores comunitarios fijos, mismo que está diseñado para cumplir con los requerimientos nutricionales.

Destacó que esta nueva modalidad móvil ha sido bien recibida por la ciudadanía, que a través de redes sociales solicita el servicio o directamente al ubicar la unidad en la calle.