Emite CEPC recomendaciones ante pronóstico de vientos fuertes y tolvaneras en el estado.

-Se esperan ráfagas que podrían superar los 75 km/h debido al ingreso del Frente Frío número 47.

-Se exhorta a la población a extremar precauciones en tramos carreteros y zonas urbanas por baja visibilidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emite un aviso preventivo a la ciudadanía ante el pronóstico de vientos intensos, tolvaneras y un marcado contraste térmico para las próximas 48 horas en la entidad.

Ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento derivadas del ingreso del Frente Frío número 47 al estado de Chihuahua, la CEPC emite las siguientes recomendaciones para salvaguardar la integridad de la población durante las próximas horas.

Se exhorta a los automovilistas a conducir con extrema precaución en los tramos carreteros de Chihuahua a Juárez, de Juárez a Janos, de Flores Magón a Janos, de Chihuahua a La Junta y de Chihuahua a Jiménez. Las ráfagas podrían superar los 75 kilometros por hora (km/h), lo cual favorece la formación de tolvaneras que reducen drásticamente la visibilidad.

En caso de presentarse nubes de polvo, se recomienda encender las luces de emergencia, disminuir la velocidad o buscar un lugar seguro para estacionarse fuera de la cinta asfáltica.

Dentro de las zonas urbanas, es fundamental que la ciudadanía asegure láminas, techos, puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda ser proyectado por el viento.

Se recomienda evitar transitar cerca de espectaculares, bardas en mal estado, árboles de gran altura o construcciones inconclusas que puedan representar un riesgo de colapso.

Debido a que los fuertes vientos facilitan la propagación del fuego, CEPC solicita evitar cualquier tipo de quema de basura o pastizales. Asimismo, se aconseja el uso de cubrebocas al salir a la calle para prevenir afecciones respiratorias causadas por el polvo en suspensión.

La dependencia estatal recuerda a los chihuahuenses que, ante cualquier situación de riesgo o accidente derivado de estas condiciones climáticas, deben comunicarse de manera inmediata al número de emergencia 9-1-1.