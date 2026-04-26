Culmina la Feria del Libro Municipal como un espacio de encuentro y fomento a la lectura.

La FELIM reunió a alrededor de 20 mil visitantes, lo que fortalece el hábito de la lectura y consolida a Chihuahua Capital como un referente cultural.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, concluyó con gran éxito la segunda edición de la Feria del Libro Municipal FELIM – Tintas Norteñas 2026, realizada del 23 al 25 de abril en la Plaza de Armas, beneficiando a las familias chihuahuenses al reunir a alrededor de 20 mil visitantes.

Durante tres días, este programa impulsado por el Gobierno Municipal permitió mejorar el acceso al libro, fortalecer la participación ciudadana y consolidar espacios culturales incluyentes, como parte del compromiso cumplido de brindar atención a la ciudadanía mediante acciones que promueven el desarrollo educativo y artístico.

La feria contó con la participación de 27 expositores entre editoriales independientes, institucionales y promotores culturales, lo que permitió al público conocer directamente el trabajo editorial local, adquirir libros y fortalecer la economía cultural del municipio.

Asimismo, se desarrollaron 25 presentaciones de libros y conferencias dirigidas a público infantil, juvenil y general, lo que impulsó el diálogo entre autores y lectores, consolidando la literatura como un eje fundamental para la vida cultural de la ciudad.

Entre las actividades destacadas se encontró el Jardín poético “Enrique Servín Herrera”, así como el recorrido literario nocturno a cargo de la compañía Goooodot Teatro y el Ensamble del Conservatorio de Música, acciones que fortalecieron la convivencia y acercaron nuevas experiencias al público.

El cierre de la feria se llevó a cabo con el concierto “Sinfonía literaria”, presentado por el Cuarteto de Violonchelos ÉBANO, ofreciendo una experiencia que fusionó la música y la literatura, y que permitió consolidar el éxito de esta edición.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa implementando estrategias que impulsan la cultura, fortalecen el talento local y generan espacios de encuentro para las familias chihuahuenses, consolidando la Feria del Libro Municipal como un programa clave dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Para más información de esta y otras actividades culturales similares, se invita a visitar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.