No olvides tu apoyo del adulto mayor; informa Municipio puntos de recolección esta semana.
El DIF Municipal informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 27 al 30 de abril, en los siguientes centros comunitarios:
27 de abril:
- Insurgentes, 9:00 horas
- Lomas Karike, 9:00 horas
- Unidad, 11:45 horas
- Diego Lucero, 13:00 horas
28 de abril:
- Martín López, 13:00 horas
30 de abril:
- Panorámico, 9:00 horas
- Colinas del Sol, 9:00 horas
- Granjas, 9:45 horas
Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.
Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, en las extensiones 2232 y 2239.
Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.