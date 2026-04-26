No olvides tu apoyo del adulto mayor; informa Municipio puntos de recolección esta semana.

El DIF Municipal informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 27 al 30 de abril, en los siguientes centros comunitarios:

27 de abril:

Insurgentes, 9:00 horas

Lomas Karike, 9:00 horas

Unidad, 11:45 horas

Diego Lucero, 13:00 horas

28 de abril:

Martín López, 13:00 horas

30 de abril:

Panorámico, 9:00 horas

Colinas del Sol, 9:00 horas

Granjas, 9:45 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, en las extensiones 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.