Ya disponible la lista de escuelas beneficiarias de Mi Bolsa Escolar 2026: Municipio.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa que ya se encuentran disponibles la lista de escuelas beneficiadas del programa Mi Bolsa Escolar 2026.

Las instituciones educativas seleccionadas pueden consultar los resultados a través de las redes sociales del Gobierno Municipal o por medio del sitio web oficial en la siguiente liga: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/LISTA_DE_FOLIOS_ACEPTADOS_MI_BOLSA_ESCOLAR_2026.

Durante el periodo de registro, realizado del 2 al 13 de marzo, se atendieron la totalidad de las 390 solicitudes recibidas en tiempo y forma, garantizando una cobertura universal.

Estas se distribuyeron entre los tres niveles educativos: el nivel primaria concentró la mayor proporción con 287 registros, seguido de secundaria con 76 y medio superior con 27.

La Subdirección de Educación, adscrita a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, es la encargada de notificar a las instituciones educativas seleccionadas la fecha, hora y lugar para la entrega de los apoyos.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 072, extensiones 6520 y 6566, consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal.

También, puedes acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez, esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, en un horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.