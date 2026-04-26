Sheinbaum inaugura suburbano al AIFA; viaje costará 45 pesos.

El Economista

Por: Arturo Rojas

El servicio arrancará con cuatro trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, aunque la operación podrá ampliarse hasta 10 convoyes acoplables.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, inauguró este domingo el Tren “Felipe Ángeles”, que conectará la estación de Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de que su apertura fuera pospuesta respecto a la fecha inicialmente prevista para Semana Santa.

La mandataria encabezó el viaje inaugural acompañada por integrantes del gabinete federal, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como autoridades militares y funcionarios responsables de la obra.

Durante el evento, Andrés Lajous Loaeza dio a conocer que el sistema cuenta con 41 kilómetros de vía total, de los cuales 23 kilómetros corresponden al nuevo tramo entre Lechería y el aeropuerto.

Además, explicó que el servicio arrancará con cuatro trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, aunque la operación podrá ampliarse hasta 10 convoyes acoplables para responder a la demanda. La proyección oficial es movilizar más de 80,000 usuarios diarios.

Por otro lado, durante la fase intensiva de construcción se generaron cerca de 20,000 empleos, además de edificarse seis estaciones nuevas, cinco centros de transferencia modal y 150 kilómetros de cableado para electrificación.

Tarifas y horarios

Dicho servicio tendrá una tarifa promocional de 45 pesos para el recorrido completo entre Buenavista y el AIFA, mientras que los trayectos intermedios costarán 11.50 pesos.

Los horarios serán de lunes a viernes entre las 5:00 a 24:00 horas; sábados: 6:00 a 24:00 horas, y los domingos: 7:00 a 24:00 horas. La frecuencia inicial será de 30 minutos entre trenes, con la meta de reducirla paulatinamente

Durante el acto protocolario, Sheinbaum destacó que la infraestructura ferroviaria será operada por el Estado.

“El tren suburbano es del pueblo de México”, afirmó la mandataria, al señalar que el proyecto forma parte del modelo de movilidad pública impulsado por su administración.

Agregó que el nombre “Felipe Ángeles” honra al general revolucionario originario de Hidalgo, mientras que propuso que la terminal del aeropuerto también lleve el nombre de Clara Kraus.

El recorrido completo tomará alrededor de 45 minutos, con una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora. Las estaciones cuentan con elevadores, guías podotáctiles y videovigilancia.