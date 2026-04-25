Mas deporte en zona rural: Interviene Municipio en canchas.

Llevan el programa “Manos a la cancha” a la zona rural ‘El Charco’.

Crece el impacto en el número de beneficiarios de la práctica deportiva y la actividad física gracias a la intervención permanente de espacios públicos que realiza el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD).

La incorporación de más disciplinas que benefician mente y cuerpo en niñas y niños de la zona rural ya es una realidad, tras la intervención de la cancha del Centro Regional de Educación “Martín López”, donde se delimitaron áreas para básquetbol, fútbol y voleibol.

El director de la institución, Said Gregorio Estrada, destacó que se trata de un cambio total que realmente motiva la práctica deportiva en un plantel integrado por más de 210 alumnos. Además, señaló que también se involucra al personal docente, generando una nueva sinergia de convivencia y desarrollo de talentos.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro agradeció la hospitalidad al presidente seccional de El Charco, Óscar Elizondo para fortalecer los mecanismos de fomento al deporte en la zona rural con toda su comunidad.

De marzo de 2026 a la fecha, el IMCFD ha realizado trabajos de rehabilitación y mantenimiento en cerca de 20 canchas y unidades deportivas, a través del programa “Manos a la Cancha” y la aplicación “Marca el Cambio”. Estas acciones buscan impulsar la práctica deportiva en espacios en condiciones adecuadas, favoreciendo la recreación y los procesos de entrenamiento.

Entre los trabajos realizados se encuentran la reparación e instalación de malla ciclónica en canchas, la reparación y sustitución de tableros de básquetbol, pintura en áreas de juego y graderías, rehabilitación de paredes en canchas de fútbol rápido, así como el mantenimiento de los aires acondicionados en los cuatro centros deportivos municipales.

Entre los espacios atendidos destacan la deportiva Tascate, Óscar Flores, Riberas de Sacramento, Parque La Burrita, Haciendas del Real, Rancho Guadalupe, Parque Frailes, Presidentes, cancha Dr. Canseco, Villa Dolores, Parque Ibirapuera en Jardines de Oriente, Corredor Vistas Cerro Grande, Campos Wildcats, Unidad Zootécnica, Rincón Parralense y Campo Bello, entre otros.