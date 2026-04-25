Siguen cosechando medallas integrantes de Meta Olimpica, Alegna González ganó oro en los Penn Relays de Philadelphia.

-Rompe récord mexicano en los 5 mil metros de marcha.

La marchista chihuahuense Alegna González continúa poniendo en alto el nombre de Chihuahua y de México al conquistar la medalla de oro en los Penn Relays, una de las competencias más emblemáticas del atletismo internacional, celebrada en el histórico Franklin Field, en Filadelfia, Estados Unidos.

La atleta, originaria de Ojinaga e integrante del programa municipal Meta Olímpica CUU, se impuso en la prueba de 5 mil metros de marcha con un tiempo de 21:17.11 minutos, estableciendo un nuevo récord mexicano en esta distancia y consolidando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Su desempeño no solo le otorgó el primer lugar, sino que reafirma su posición como una de las principales exponentes de la marcha atlética en el continente.

Con este triunfo, Alegna González no solo suma una presea más a su trayectoria, sino que también fortalece su preparación rumbo a futuros compromisos internacionales, manteniéndose como una de las cartas fuertes del atletismo mexicano en la escena global.

Meta Olímpica CUU es un programa impulsado por el Gobierno Municipal de Chihuahua que tiene como objetivo respaldar a atletas de alto rendimiento a través de apoyos económicos, acompañamiento integral, capacitación y facilidades para su preparación, con el fin de impulsar su desarrollo y proyección en competencias nacionales e internacionales con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.