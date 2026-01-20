“Una aberración: protección de la 4T a Garduño”: Medina

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, calificó como aberrante el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración, como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública.

El legislador señaló que Garduño goza de impunidad pese a su máxima responsabilidad en la muerte de 40 migrantes que fueron calcinados en un centro de detención en Ciudad Juárez en 2023.

Medina indicó que el hecho de que hoy Garduño sea incorporado a una alta responsabilidad en el Gobierno Federal deja en evidencia el afecto de la 4T por la impunidad y el amiguismo como forma de gobernar.

“El régimen decidió solapar, encubrir y darle poder a políticos negligentes e insensibles, en lugar de dar justicia a las víctimas y a la comunidad internacional que se vio lastimada por las omisiones criminales de Garduño; eso nos dice lo que son realmente”, enfatizó el priista.

El coordinador parlamentario lamentó que la presidenta Claudia Sheinbaum siga viéndose afectada por la sed de poder del obradorismo, que continúa ganando terreno en su gobierno y que poco a poco la deja sin poder real en su administración.

“Ojalá que la presidenta no se dé cuenta demasiado tarde de que le están quitando el mando poco a poco y que, al ceder a estas incorporaciones nocivas, contribuye al desgaste de su imagen”, finalizó.