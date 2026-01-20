El predial en Chihuahua es sin tintes partidistas: Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que la Tesorería Municipal no revisará el cumplimiento del pago del impuesto predial por parte de partidos e instituciones políticas, pues dijo en la capital se cobra sin motivaciones partidistas ni intereses personales, sino que se revisan cuentas catastrales.

El alcalde precisó que para el Gobierno Municipal las instituciones políticas son consideradas contribuyentes, por lo que estarán sujetas a los mismos criterios y procedimientos que cualquier ciudadano u ente obligado.

Bonilla recalcó que su administración no busca obtener beneficios políticos ni emprender acciones de represalia contra alguna fuerza partidista, al señalar que fue electo para gobernar para toda la ciudadanía, sin distinción de ideologías o colores.

“No vamos a sacar raja política ni a satisfacer intereses personales o venganzas contra ninguna institución política”, afirmó, al destacar que el objetivo es garantizar un piso parejo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.