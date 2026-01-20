Reitera Vázquez compromiso con las causas del campo

El senador del PAN por el estado de Chihuahua, Mario Vázquez Robles, reiteró su compromiso con las causas del campo y de las familias chihuahuenses durante una gira de trabajo por el municipio de Balleza, donde subrayó que su labor legislativa está guiada por la confianza que la ciudadanía le ha otorgado.

“Siempre que defiendo las causas de los chihuahuenses pienso en ustedes, en mejorar su calidad de vida, porque he tenido su confianza para llegar al Senado”, expresó el legislador ante habitantes de la región.

Mario Vázquez destacó su origen en el campo, lo que —dijo— le permite entender de primera mano las necesidades de los productores rurales, particularmente en lo relacionado con el acceso y uso del agua, recurso fundamental para la vida y la producción en Chihuahua. En ese sentido, señaló que desde el Senado ha defendido el derecho de las familias y productores a utilizar el agua sin ser criminalizados.

“Sabemos lo valioso que es el agua aquí en Chihuahua, por eso hemos defendido su uso y seguimos luchando para que la nueva Ley del Agua no afecte a los productores ni a las familias, que no se les castigue por usar una bombita o extraer agua de un pozo para beber o para sus animales”, puntualizó.

El senador también abordó la problemática que enfrenta el sector ganadero, particularmente la caída en el precio del becerro derivada del cierre de la frontera a la exportación, situación que atribuyó a la falta de control sanitario por parte del gobierno federal al permitir el ingreso de ganado contaminado proveniente de Centroamérica.

“Una de nuestras luchas es que Chihuahua vuelva a exportar ganado, porque esta situación está afectando directamente a nuestros productores”, señaló.

Finalmente, Mario Vázquez enfatizó que la defensa de estas causas es la defensa de la gente de Balleza y de todos los chihuahuenses, al tiempo que reiteró su exigencia de más recursos para Chihuahua y sus municipios, a fin de que puedan atender mejor las necesidades de la población.

Durante su visita, el senador también reconoció la atención del Gobierno del Estado a las comunidades de la sierra, destacando el trabajo de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, encabezada por Enrique Rascón, a través de la entrega de chamarras, cobijas y apoyos alimentarios como maíz y frijol.