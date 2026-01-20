Entrega DIF Estatal módulo de cocina escolar en Meoqui en beneficio de 78 niños y niñas

El DIF Estatal de Chihuahua entregó un módulo de cocina escolar al Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho, ubicado en Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, que beneficiará a 78 menores de edad con alimentos calientes durante todo el ciclo escolar.

En la instalación de este nuevo equipo, el Gobierno del Estado a través del DIF Estatal hizo una inversión superior a los 137 mil pesos.

La entrega fue encabezada por Gustavo Rascón, director de Alimentación del DIF Estatal, y Norelia Hernández, presidenta del DIF Municipal de Meoqui, junto con autoridades escolares.

En su mensaje, Gustavo Rascón destacó que con este módulo, no solo se entrega una cocina, sino un futuro mejor para estos 78 infantes.

Añadió que el DIF Estatal trabaja para que ningún estudiante se quede sin un desayuno nutritivo, que favorezca su aprendizaje y su salud.

Por su parte, Norelia Hernández, en representación de la alcaldesa Miriam Soto enfatizó que en Meoqui, se trabaja con el DIF Estatal para nutrir el desarrollo de la niñez.

“Este módulo es un paso clave hacia comunidades más fuertes y educadas, gracias al apoyo del Gobierno del Estado”, afirmó.

Durante la actual administración, en la entidad se han inaugurado 65 módulos de cocina en apoyo a los centros educativos, acciones que posicionan a Chihuahua como referente en programas de alimentación escolar.