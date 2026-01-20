Utilizó recursos públicos para pagar su crédito de Infonavit; la inhabilitan diez años

La Auditoría Superior logró la inhabilitación por diez años de una funcionaria del municipio de Santa Bárbara que aprovechó su cargo para pagar las cuotas de su propio crédito de casa ante el Infonavit con recursos del municipio, obteniendo un beneficio indebido de $91 mil 326 pesos.

Al revisar la Cuenta Pública, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que la servidora pública de iniciales M.V.A.M., contadora adjunta de la Dirección de Finanzas y encargada de hacer las aportaciones de los trabajadores ante el Infonavit, realizó a su favor el pago de cuotas más elevadas de las que legalmente tenía derecho para su crédito hipotecario.

Al hacer la revisión financiera en los ejercicios 2021 y 2022, los auditores señalaron que la funcionaria omitió descontarse de su salario la cantidad mencionada y ésta fue absorbida por el municipio y trasladada al Infonavit, ocasionándose así un daño patrimonial, motivo por el cual se remitió la denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para su resolución.

Al respecto, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó la existencia de responsabilidad por haberse acreditado las faltas graves de desvío de recursos y abuso de funciones e impuso la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de diez años, así como la obligación de restituir $183 mil 565 pesos como sanción económica, poco más del doble de lo desviado.