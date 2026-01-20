Presentan nuevo sistema de gestión de trámites para DDUyE

Para dar un paso firme en materia de mejora regulatoria, el alcalde Marco Bonilla, presentó el nuevo sistema integral de gestión para la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, con el cual mejorarán los servicios que se brindan a las familias.

Con esto, el 100 por ciento de los trámites (49 trámites y dos servicios de denuncia ciudadana) estarán en una sola plataforma, manteniendo las áreas mejor conectadas, realizando todas estas acciones de manera digital y con tiempos de respuesta más rápidos y más.

A partir de estos datos, la Dirección puede identificar áreas de oportunidad y mejorar aún más los procesos internos.

Desde el año 2024 se invirtieron cerca de 22 millones de pesos para el desarrollo de dicho sistema, pruebas operativas y capacitación del personal, para dar seguimiento al compromiso con la modernización, transparencia y mejora continua de los servicios públicos.