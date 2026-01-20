Continúa Cuauhtémoc Estrada con entrega de lentes gratuitos en el Distrito 08

Ciudad Juárez.– El diputado de morena y representante del Distrito 08, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, continúa impulsando la campaña de entrega de lentes gratuitos para personas con problemas de visión en Ciudad Juárez que no cuentan con los recursos económicos para solventar este gasto.

El legislador explicó que se trata de la séptima campaña de lentes gratuitos, la cual se realiza en colaboración con la asociación Ceredil A.C. En esta ocasión, la jornada tuvo lugar en la colonia Parajes del Valle, en la ciudad fronteriza.

“Nos dio mucho gusto ver a tantas vecinas y vecinos reunidos, con la ilusión de recibir sus lentes y mejorar su calidad de vida”, comentó el coordinador de las y los diputados de morena en el Congreso del Estado.

Cuauhtémoc Estrada aprovechó para agradecer a Abril Armendáriz, integrante de la asociación Ceredil A.C., por el apoyo y compromiso para hacer posible esta jornada y destinar los lentes a quienes más los necesitan.

“Seguimos trabajando en territorio, acercando apoyos que realmente hacen la diferencia en el día a día de las familias”, concluyó el legislador.