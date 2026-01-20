Magistrada Presidenta; Marcela Herrera realiza gira de trabajo en el Distrito Abraham González en Ciudad Delicias.

-Destaca eficiencia y buenas prácticas de la Central de Actuarios del Distrito, al lograr que el sistema de citas, atienda el mismo día o en un plazo no mayor a 5 días.

Ciudad Delicias, Chihuahua.– Durante una visita de trabajo a la región centro-sur del estado, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval destacó el trabajo oportuno, ordenado y eficiente de la Central de Actuarios del Distrito Judicial Abraham González, con sede en Ciudad Delicias, reconociendo el compromiso y profesionalismo de su personal.

La Magistrada Presidenta subrayó que, a partir de la transición al nuevo Poder Judicial, se han redoblado esfuerzos para fortalecer las áreas torales de servicio, con el objetivo de elevar la calidad en la atención a la ciudadanía y reducir los tiempos de respuesta en los procedimientos judiciales.

En ese contexto, resaltó que este distrito ha mostrado avances significativos, al lograr que, mediante el sistema de citas, las diligencias se atiendan en un plazo no mayor a cinco días, lo que permite una intervención de justicia más ágil, oportuna y cercana a las necesidades de las personas.

“Tenemos muy buenas prácticas en la Central de Actuarios: tiempos de atención reducidos, oficinas ordenadas y un equipo que está trabajando muy bien. Debemos felicitar a quienes forman parte de esta área”, expresó.

Asimismo, destacó que la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Abraham González registra una alta carga de trabajo, al llevar a cabo un promedio anual de alrededor de dieciséis mil notificaciones, lo que refleja tanto la demanda del servicio como la eficiencia operativa del personal adscrito.

Subrayó que el equipo de actuarios atiende las diligencias de manera diferenciada según la materia familiar, amparo o civil, priorizando la inmediatez en los casos urgentes y manteniendo una productividad constante que da cuenta de su organización y compromiso institucional.

De la misma manera en su dialogo con jueces penales, civiles y familiares, reconoció que las y los juzgadores han demostrado una sensibilidad y compromiso importante en cada resolución, en particular en el trato con niñas, niños y adolescentes, implementando protocolos empáticos y humanizados, enfocados en el interés superior de la niñez, los cuales se buscará replicar en todo el estado.

Finalmente, Herrera Sandoval, señaló que estas prácticas son especialmente valiosas para las y los ciudadanos que esperan una actuación judicial más cercana, por lo que se buscará establecer protocolos a nivel estatal, retomando las experiencias exitosas de este distrito