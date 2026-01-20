¡Macabro hallazgo! Cazzu encuentra santería en su puerta y teme ‘venganza’ de los Aguilar

Publimetro

Por Hugo Maldonado

El drama entre Cazzu,Christian Nodal y Ángela Aguilar ha dado un giro siniestro que parece sacado de una película de terror.

Tras casi dos años de una separación que sacudió la industria, la “Jefa del Trap” se enfrenta ahora a una supuesta guerra de santería y brujería que ha puesto en jaque su tranquilidad y su seguridad personal.

Según revelaciones del periodista Javier Ceriani, la cantante argentina, quien recientemente logró el sueño de adquirir su propia casa tras enfrentar humillantes rechazos para rentar, ha encontrado “trabajos” extraños en la puerta de su nuevo hogar. El reporte es perturbador: durante la remodelación de su propiedad, se detectaron objetos vinculados a rituales oscuros. Sin embargo, lo más aterrador se remonta a su estancia en el rancho que compartía con Nodal, donde supuestamente hallaron una paloma sin ojos mutilada. Expertos en santería aseguran que este símbolo es una amenaza directa que significa “te vamos a chingar” y busca transformar a una persona “tierna” en alguien “malo”.

La bomba estalló cuando Ceriani vinculó directamente a Aneliz Aguilar, madre de Ángela Aguilar, con estas prácticas, asegurando que ella realiza brujería. Esta situación ha escalado al punto de que Cazzu está analizando seriamente cancelar su asistencia a los Premios Lo Nuestro este 19 de febrero. A pesar de estar nominada, su entorno íntimo asegura que está “totalmente negada” a ir por miedo a los Aguilar, temiendo que la pase mal debido a las poderosas influencias y amistades que la familia tiene en el medio.

Mientras Cazzu intenta reconstruir su vida y criar sola a su pequeña Inti, el fantasma de su relación pasada y las supuestas artes oscuras de su nueva “familia política” parecen perseguirla. El mundo del espectáculo permanece en vilo ante lo que podría ser un enfrentamiento cara a cara en Miami, si es que el miedo a la santería no gana la partida.