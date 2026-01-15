“Reforma electoral no quitará autonomía al INE”

fuente: excelsior

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló de la reforma electoral que próximamente enviará al Congreso y rechazó que dicha iniciativa busque quitar autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE), sino por el contrario, afirmó que su propuesta reforzará la democracia participativa en el país.

En este contexto, la mandataria refirió desde Palacio Nacional que todavía se está trabajando en la iniciativa junto con la Comisión para la Reforma Electoral, contestando preguntas internamente para lograr que la iniciativa resuelva aquellos problemas en el sistema actual.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado, reconoció que hay elementos en la ley actual que funcionan y no deberían modificarse pero también señaló que en otros temas como la fiscalización de recursos que deben de mejorarse.

La medida tiene el objetivo de fortalecer la democracia. Nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la presidenta quiere tener el control, eso quedó en el pasado con otros gobiernos”, explicó.

La primera presidenta del país dejó en claro que en México hay democracia participativa, libertades absolutas y respeto a los derechos humanos, pues aunque algunos no estén de acuerdo con la reforma “no es una opción autoritaria, es una opción democrática de decisión”.

En más sobre el tema, Sheinbaum Pardo afirmó que ya le presentaron una primera versión de las conclusiones de los foros que se realizaron y la próxima semana se decidirá cuándo enviarla al Congreso.

Sin embargo, adelantó que hay dos temas de amplia coincidencia:

La reducción del financiamiento de los partidos políticos.

Disminuir el costo de la organización de las elecciones.

Adelantó que el próximo lunes se reunirá con los coordinadores de su partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en el Senado, Adán Augusto López, para afinar este proceso, pero reiteró que aún no está terminado el documento.

Por último, puntualizó que también volverá a dialogar con el equipo que está trabajando en la propuesta, encabezado por Pablo Gómez, para continuar con el análisis y la integración de la iniciativa de reforma, cuya versión definitiva de la propuesta se espera para la primera semana de febrero.