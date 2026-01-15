Desmedidas las declaraciones de Domínguez: secretario

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, calificó como excesivas y carentes de sustento las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, en las que hizo referencia a posibles consecuencias legales para integrantes del Gobierno estatal y comentarios directos hacia su persona.

El funcionario estatal consideró que los señalamientos sobre eventuales implicaciones jurídicas carecen de contexto y fundamento, por lo que señaló que corresponde al propio dirigente priista precisar el alcance de sus expresiones.

Respecto a los comentarios relacionados con su militancia, De la Peña reiteró que desde 2017 decidió no refrendar su afiliación al Partido Revolucionario Institucional, decisión que aseguró fue de carácter personal y que se mantiene vigente, al tiempo que subrayó su convicción de actuar con congruencia entre el discurso y los hechos.

Finalmente, indicó que su prioridad actual es cumplir plenamente con su responsabilidad al frente de la Secretaría General de Gobierno, y destacó que la apertura de los partidos políticos a la participación ciudadana fortalece la vida democrática rumbo a los procesos electorales de 2027.