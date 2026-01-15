Advierte Bonilla riesgos a la democracia por reforma electoral sin consensos
El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, advirtió que cualquier reforma electoral, especialmente aquella que contemple cambios al esquema de diputados plurinominales, debe analizarse con responsabilidad, profundidad y mediante amplios consensos, al tratarse de un tema que aseguró, incide directamente en el rumbo democrático del país.
Hasta ahora, la iniciativa carece de una definición clara y que existen posturas orientadas a impulsarla de manera acelerada, lo que consideró un riesgo para la vida institucional de México.
“Es una propuesta que requiere un análisis serio y exhaustivo. México se está jugando su futuro y su democracia”, afirmó.
Bonilla alertó sobre los peligros de concentrar el poder sin contrapesos, al recordar experiencias internacionales en las que regímenes autoritarios eliminaron equilibrios institucionales, generando severas consecuencias económicas, sociales y políticas.
En ese contexto, subrayó que los legisladores plurinominales cumplen un papel fundamental en el Congreso, al garantizar la pluralidad, generar pesos y contrapesos y evitar mayorías absolutas que permitan modificar la Constitución en beneficio de un solo grupo.
“Eliminarlos podría abrir la puerta a decisiones tomadas por una camarilla, sin una representación real de la diversidad política y social del país”, sostuvo.
Finalmente, el edil panista consideró que una reforma de esta magnitud debe someterse a un amplio ejercicio de participación ciudadana, mediante mecanismos como plebiscitos o consultas populares, para que sea la población y no únicamente sus representantes quien decida el rumbo que debe tomar la democracia mexicana.