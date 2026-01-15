Retoma Policía Municipal “Jornada de Prevención” en escuelas

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del personal adscrito a la Unidad de Prevención, inició su “Jornada de Prevención en Escuelas”, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El personal imparten pláticas preventivas sobre los riesgos a los que se enfrentan los menores por el uso de redes sociales, abordando temas como el ciberacoso, el contacto con personas desconocidas, el uso responsable de la información personal, así como las consecuencias del uso inadecuado de plataformas digitales.

Estas acciones buscan generar conciencia entre la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia, promoviendo una cultura responsable de autocuidado que contribuya al desarrollo seguro de las y los menores.

Con estas acciones la Dirección de Seguridad Pública Municipal, refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con las instituciones educativas para prevenir conductas de riesgo y fomentar entornos escolares más seguros.