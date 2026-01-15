Frustra SSPE privación ilegal de la libertad y detiene a dos personas en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que, gracias a la oportuna intervención de sus policías, se logró frustrar un hecho de privación ilegal de la libertad en Chihuahua capital, el cual derivó en la detención de Lorenzo V. A. y de Víctor Manuel V. A.

Los hechos ocurrieron la mañana este jueves, cuando unidades de la Subsecretaría de Despliegue Policial, se trasladaron al hotel ubicado en el cruce de la avenida Tecnológico y Paseos de Bachíniva.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con la víctima, un masculino de 23 años de edad, quien solicitó el auxilio e informó que había sido retenido contra su voluntad dentro de la habitación por dos sujetos, desde aproximadamente las 05:00 hasta las 08:00 horas.

De acuerdo con el testimonio, durante ese tiempo fue golpeado en repetidas ocasiones, interrogado sobre su estancia en la ciudad, fotografiado y posteriormente despojado de dinero en efectivo, además de artículos personales y un teléfono celular. Una vez que los agresores abandonaron la habitación, la víctima logró pedir el apoyo a los oficiales.

Con base en la información proporcionada, los elementos estatales lograron dar alcance a los presuntos responsables, quienes intentaban huir de manera pedestre.

Ambos masculinos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de Gilberto Loya Chávez, destacó que este resultado refleja la capacidad de reacción inmediata y la coordinación operativa de las corporaciones estatales, reiterando que con seguridad, damos resultados.