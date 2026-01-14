Resolución de la Corte muestra insensibilidad: diputado

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, quien ha mantenido una agenda firme para impulsar el combate al gusano barrenador, expresó su descontento con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se invalidan las medidas tomadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua que establecían controles para frenar la propagación del gusano barrenador en la entidad.

El priista señaló que el acuerdo que “tumbó” la Corte surgió de un análisis serio realizado entre el sector ganadero y las autoridades locales, y que sus resultados se han visto con claridad al mantenerse el estado libre de contagios.

Medina reclamó que la Federación se ha quedado corta en acciones para combatir la plaga que mantiene al sector ganadero en incertidumbre ante el cierre de la frontera con Estados Unidos, por lo que consideró inexplicable que, además de no actuar con firmeza en el tema, se dediquen a combatir a quienes sí han mostrado interés en detener la situación.

“No hacen lo que tienen que hacer y se molestan porque alguien sí lo hace; ahora hasta usan a la Corte para combatir a quienes luchan por reactivar la economía del sector ganadero, del que dependen miles de familias en todo el país, pero especialmente en el norte”, señaló.

El coordinador legislativo indicó que, afortunadamente, los ganaderos del estado son responsables y trabajan con extremo cuidado; sin embargo, denunció que pareciera que la Federación tiene un interés particular en agredirlos al frenar los protocolos que se habían establecido para mantener la calidad del hato ganadero local.

Cuestionó que, por un lado, las autoridades federales pidan no politizar el tema del gusano barrenador, pero por otro lo judicialicen, y calificó como ridícula la resolución de la Corte, que a todas luces tiene como interés principal ocultar la deficiente actuación del gobierno federal, aunque para ello tengan que derribar cualquier esfuerzo ajeno.

“Seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo y atención en el tema y, sobre todo, haciendo algo que la Federación no hace: escuchar a los ganaderos, que son quienes han soportado el peso de las malas decisiones del gobierno”, finalizó.