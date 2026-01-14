Paga tu Predial con el 12% de descuento
El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a aprovechar el 12 por ciento de descuento en el pago del impuesto Predial que tiene vigencia todo el mes de enero, por lo cual se informa que se cuentan con módulos de impresión de estados de cuenta en diversas tiendas de Smart y Alsuper para quienes aún no lo reciben en su domicilio.
En enero, se tienen 17 módulos de impresión de estados de cuenta en diversos Smart y Alsuper, donde la ciudadanía que acude a realizar sus compras o vive cerca de estos espacios puede acudir a imprimir su estado y pagar en las cajas de las tiendas.
De lunes a sábado, de 10:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, se cuenta con personal en estos módulos para imprimir los estados de cuenta; y para brindar asesoría en caso de tener dudas con su propiedad.
Cabe señalar que se cuenta con otros métodos para realizar el pago, como los servicio en línea la página: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/, o vía WhatsApp al 614 120 00 13, en el TesoChat, en la modalidad en línea pueden pagar a meses intereses con tarjetas participantes.
De igual manera, quienes tengan dudas se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.
CENTRO DE IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA:
SMART
- Smart Nogales: Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136
- Smart Arcos: Mina del Parral 17113, Villas del Real 111 Etapa, 31137
- Smart La Villa: Ave. Tecnológico #8503, Tierra y Libertad, 31126
- Smart Sendero: Ave. De las Industrias, Complejo Industrial Chihuahua, 31136
- Smart Plaza del Sol: Perif. de la Juventud #3301. Puerta de Hierro, 31207
- Smart Saucito: Av Francisco Villa 5701, El Saucito, 31110
- Smart Fuentes Mares: Blvd. Fuentes Mares 1000 Esquina Con Melchor Ocampo, 31050, Chihuahua
- Smart El Capitán: Blvd. Jase Fuentes Mares 1000, Santa Rosa, 31350
- Smart Vistas Del Norte: Ave. Río Danubio “Madre Teresa de Calcuta” 1227, Fracc. Riberas del Sacramento III Etapa IV, 31184
ALSUPER
- Alsuper Leones: Periférico Ortiz Mena, 31206
- Alsuper Vallarta: Av. Vallarta 5409, Granjas,
- Alsuper Fuentes Mares: Av. Nueva España 3405, Rancheria Juarez, 31064
- Alsuper Arboledas: Av. Francisco Villa 4905, Arboledas I Etapa, 31110
- Alsuper El León: Carretera Aldama
- Alsuper Independencia: Bulevar Jose Fuentes Mares 200, Santa Rosa, 31350
- Alsuper Rejón: Av. Pról. Teófilo Borunda 11405, 31223
- Alsuper Equus Ave. Equus 8810, 31309.