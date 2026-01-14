Paga tu Predial con el 12% de descuento

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a aprovechar el 12 por ciento de descuento en el pago del impuesto Predial que tiene vigencia todo el mes de enero, por lo cual se informa que se cuentan con módulos de impresión de estados de cuenta en diversas tiendas de Smart y Alsuper para quienes aún no lo reciben en su domicilio.

En enero, se tienen 17 módulos de impresión de estados de cuenta en diversos Smart y Alsuper, donde la ciudadanía que acude a realizar sus compras o vive cerca de estos espacios puede acudir a imprimir su estado y pagar en las cajas de las tiendas.

De lunes a sábado, de 10:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, se cuenta con personal en estos módulos para imprimir los estados de cuenta; y para brindar asesoría en caso de tener dudas con su propiedad.

Cabe señalar que se cuenta con otros métodos para realizar el pago, como los servicio en línea la página: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/, o vía WhatsApp al 614 120 00 13, en el TesoChat, en la modalidad en línea pueden pagar a meses intereses con tarjetas participantes.

De igual manera, quienes tengan dudas se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.

CENTRO DE IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA:

SMART

Smart Nogales: Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136

Smart Arcos: Mina del Parral 17113, Villas del Real 111 Etapa, 31137

Smart La Villa: Ave. Tecnológico #8503, Tierra y Libertad, 31126

Smart Sendero: Ave. De las Industrias, Complejo Industrial Chihuahua, 31136

Smart Plaza del Sol: Perif. de la Juventud #3301. Puerta de Hierro, 31207

Smart Saucito: Av Francisco Villa 5701, El Saucito, 31110

Smart Fuentes Mares: Blvd. Fuentes Mares 1000 Esquina Con Melchor Ocampo, 31050, Chihuahua

Smart El Capitán: Blvd. Jase Fuentes Mares 1000, Santa Rosa, 31350

Smart Vistas Del Norte: Ave. Río Danubio “Madre Teresa de Calcuta” 1227, Fracc. Riberas del Sacramento III Etapa IV, 31184

ALSUPER

Alsuper Leones: Periférico Ortiz Mena, 31206

Alsuper Vallarta: Av. Vallarta 5409, Granjas,

Alsuper Fuentes Mares: Av. Nueva España 3405, Rancheria Juarez, 31064

Alsuper Arboledas: Av. Francisco Villa 4905, Arboledas I Etapa, 31110

Alsuper El León: Carretera Aldama

Alsuper Independencia: Bulevar Jose Fuentes Mares 200, Santa Rosa, 31350

Alsuper Rejón: Av. Pról. Teófilo Borunda 11405, 31223

Alsuper Equus Ave. Equus 8810, 31309.