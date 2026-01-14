Presenta síndica su 5to Informe de Labores

Con el compromiso de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de los recursos públicos, la Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, presentó su Quinto Informe de Labores, en el que destacó el cierre del ejercicio 2025 y el seguimiento permanente a obras y programas que impactan directamente la calidad de vida de la ciudadanía.

“Conforme a lo establecido en la Legislación Municipal y con la firme convicción de que debemos rendir cuentas, hoy presento ante ustedes este informe ejecutivo de la labor realizada desde la Sindicatura, invitándoles a consultar nuestra página oficial para conocer de manera integral este Quinto Informe”, expresó.

Franco detalló que, durante el periodo que se informa, la Sindicatura mantuvo presencia constante en los órganos de decisión del Ayuntamiento, con la asistencia a 8 sesiones del Pleno, 31 sesiones de Comisiones de Regidoras y Regidores, así como 79 comités en materia de adquisiciones, lo que representó un incremento del 60 por ciento respecto al trimestre anterior. De estos, 37 se llevaron a cabo mediante licitación pública en áreas como Oficialía Mayor, IMPE, IMPLAN y Deporte.

“También dimos seguimiento puntual a 17 sesiones de fideicomisos y consejos, entre ellos Parque Tres Presas, Centro Urbano e Histórico, Cuidado del Agua, Protección Civil, IMPE e IMPAS, además de participar en 23 sesiones de comités vinculados al Órgano Gestor de Suelo, Patrimonio Inmobiliario y Programas de Desarrollo Humano”, señaló.

En materia patrimonial, la Síndica informó que se emitieron cinco dictámenes de factibilidad para la desincorporación de inmuebles del dominio público municipal, además de continuar con la revisión técnico-jurídica de expedientes de la Subsecretaría de Propiedad Inmobiliaria. “Es una labor que seguimos realizando con responsabilidad y de la cual mantendremos informada a la ciudadanía”, puntualizó.

Respecto al análisis contable y presupuestal, Franco explicó que se realizaron revisiones mensuales al estado de movimientos de ingresos y egresos. Al mes de noviembre de 2025, los ingresos recaudados (sin considerar empréstitos) ascendieron a 6 mil 113 millones de pesos, superando lo calendarizado en 176 millones. En cuanto al gasto, se ejercieron 6 mil millones de pesos, frente a un presupuesto modificado de 7 mil 630 millones.

Asimismo, destacó la participación de la Sindicatura en la totalidad de las comparecencias y sesiones relacionadas con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026, cuyo monto asciende a 7 mil 342 millones de pesos. “Estaremos vigilantes de que estos recursos se ejerzan conforme a la normatividad y en beneficio de la ciudadanía”, subrayó.

En el IMPE informó que se verificaron inventarios de bienes muebles y el cumplimiento de contratos de servicios médicos subrogados, mientras que en el Fideicomiso Tres Presas y el Instituto de Cultura se iniciaron revisiones al ejercicio del gasto, sin detectar irregularidades en los egresos analizados.

En el rubro de Seguridad Pública, la Síndica señaló que se supervisó el cumplimiento del contrato de arrendamiento de la flotilla vehicular, con la sustitución de 22 unidades por choque o avería, conforme a lo establecido. En Desarrollo Integral de la Familia, se revisaron programas sociales y becas, constatando que cumplen con las reglas de operación.

En materia de obra pública, Franco informó que la Sindicatura participó en 21 sesiones del Comité de Contratación, donde se autorizaron 38 contratos por un monto de 513.5 millones de pesos, a través de licitación pública, adjudicación directa e invitaciones restringidas. Entre las obras más relevantes mencionó la Comandancia Oriente, programas emergentes por lluvias, la reubicación de líneas de alta tensión y la construcción de la gaza Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud.

“Realizamos 42 inspecciones en obras de alto impacto social y urbano, verificando avances físicos, calidad de materiales y correcta aplicación del recurso público”, añadió.

En el ámbito de desarrollo urbano, destacó los avances del programa Fraccionamientos al 100%, con la recepción definitiva de 10 desarrollos habitacionales, atendiendo rezagos históricos que datan desde 2001.

A través del programa Sindicatura en tu Colonia, se visitaron 415 domicilios y 60 comercios en 23 colonias, atendiendo reportes relacionados con seguridad, recolección de basura y alumbrado público. Además, se supervisaron 78 parques, detectando necesidades de mantenimiento, y se identificaron 122 baches en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, la Síndica informó que se dio seguimiento al Presupuesto Participativo 2026, con la asistencia a seis sesiones del Comité Técnico, la verificación de 26 centros de votación y la participación directa en jornadas de consulta pública. Destacó también la capacitación continua del personal en temas como gobernanza, derechos humanos, desarrollo sostenible y transformación digital.

“Este Quinto Informe refleja un cierre intenso de 2025, con una importante inversión en obra pública y una Sindicatura presente de inicio a fin en cada proceso. Para este año que comienza, reiteramos nuestro compromiso de acompañar a la Administración de manera preventiva y en tiempo real. Trabajemos en respeto y armonía por el bien de nuestro municipio”, concluyó Olivia Franco.