Presentan libro de archivos históricos de la ciudad durante sesión de Cabildo

En sesión ordinaria de Cabildo, el profesor Rubén Beltrán Acosta quien está a cargo del Archivo Histórico de la Coordinación de Transparencia de Gobierno Abierto y Archivos del Gobierno Municipal, presentó el libro: “Archivo Histórico: Guardián de la Memoria del Municipio de Chihuahua” ante los miembros del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el cual contiene información de acontecimientos importantes de la ciudad para conocer su historia.

Este libro se realizó en colaboración con el jefe de Departamento de Archivo Histórico y cronista de la ciudad, Rubén Beltrán Acosta, el cual contiene 18 boletines que narran datos curiosos e históricos de la ciudad, información sobre documentos oficiales y más para quienes deseen conocer más a fondo su ciudad.

Dicha información abarca desde el origen de la Ciudad de Chihuahua en 1709, la conformación del Cabildo y las instituciones municipales, hasta acontecimientos fundamentales como la Independencia y la Revolución.

El libro constituye un testimonio documental del compromiso de esta administración con la preservación de la memoria histórica municipal, la transparencia y el gobierno abierto.

Lo anterior debido a la importancia de que integrantes del Honorable Ayuntamiento conozcan de primera fuente esta publicación que pone al alcance de la ciudadanía el patrimonio documental resguardado en el Archivo Histórico Municipal.

Para consultar de forma digital este libro, puedes ingresar al siguiente enlace: drive.google.com/file/d/1RSeQTdqXe2huLvDWi150tC3MkGFitqP3/view.