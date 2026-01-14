Accesibilidad y turismo incluyente en Parque Barrancas del Cobre

Con el objetivo de garantizar una mejor experiencia para todos los visitantes, el Parque Barrancas del Cobre enfocará sus proyectos de 2026 en el impulso al turismo inclusivo, con especial atención a personas con discapacidad motriz, informó su director, Raúl Rodríguez.

El funcionario detalló que uno de los proyectos prioritarios será la adecuación de infraestructura accesible, entre la que destaca la construcción de un corredor especialmente diseñado para el tránsito de sillas de ruedas.

Esta vía permitirá a los usuarios desplazarse de manera independiente desde el área de acceso hasta puntos estratégicos del parque, como los sanitarios y el área exterior de alimentos.Rodríguez explicó que la obra contempla una inversión estimada de 235 mil pesos y tiene como finalidad eliminar barreras físicas, promoviendo la autonomía de las personas con discapacidad y fortaleciendo la inclusión dentro de uno de los principales atractivos turísticos del estado.

De manera adicional, el director del parque dio a conocer que también se proyecta la edificación de un comedor destinado al personal, con el propósito de ofrecer un espacio adecuado para que las y los trabajadores puedan tomar sus alimentos y contar con mejores condiciones durante su jornada laboral.

Con estas acciones, el Parque Barrancas del Cobre busca consolidarse como un espacio accesible, incluyente y con mejores condiciones tanto para visitantes como para su equipo de trabajo