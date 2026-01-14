Muere mono saraguato por gusano barrenador

fuente: excelsior

El peor escenario por la presencia del gusano barrenador del ganado en México se está configurando, luego de la primera muerte de un animal de vida silvestre con miasis en una de sus extremidades, registrada el pasado 4 de diciembre en el municipio de Palenque, Chiapas.

Fuentes consultadas por Excélsior confirmaron que se trató de un mono Saraguato, especie en peligro de extinción, de aproximadamente cinco años de edad. El ejemplar macho fue hallado en muy malas condiciones por pobladores, luego de que cayó de lo alto de un árbol, por lo que fue inmediatamente trasladado a un consultorio veterinario privado, donde se dio aviso a la Oficina de Representación de la Profepa en Chiapas.

Al llegar los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), decidieron llevar al mono saraguato a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), “Los Susurros”, ubicada en la carretera Palenque-Ruinas.

Los médicos veterinarios de “Los Susurros” extrajeron las larvas de la lesión, que tras ser enviadas al laboratorio especializado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), resultaron positivas para gusano barrenador del ganado.

Según se sabe, debido a lo profundo de la herida en la extremidad y los daños provocados por el parásito, el mono saraguato perdió la vida y fue enterrado siguiendo todos los protocolos sanitarios.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, la UMA “Los Susurros” realizó una polémica amputación de la mano izquierda y dos dedos de la mano derecha de una hembra de mono Saraguato, que resultó electrocutada en Balancán, Tabasco, a pesar de que reconocidos expertos ofrecieron su apoyo para explorar la posibilidad de someterla a una cirugía reconstructiva.

En aquella ocasión, se dio a conocer que la UMA es muy pequeña y sin recursos económicos, donde sus médicos veterinarios sólo tienen experiencia en ganado y pequeñas especies, además de que no contaban con Plan de Manejo para mono Saraguato.

A 14 meses de ocurrida la cirugía, la Profepa no ha informado nada sobre la monita, si es que sobrevivió, dónde se encuentra y en qué condiciones.

Gusano barrenador invade a mono saraguato

La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respondió a este diario que el caso de mono Saraguato (Alouatta palliata), con miasis por gusano barrenador del ganado se reportó el 2 de diciembre de 2025.

Indicó que durante la observación del ejemplar, se identificaron lesiones con miasis en el miembro anterior izquierdo, por lo que se notificó al Senasica para la identificación de la larva, que confirmó se trataba de un caso de gusano barrenador del ganado.

El ejemplar, de alrededor de cinco años, falleció a causa de las lesiones. Hasta el momento, no se reportó la identificación de otros miembros de la tropa con miasis, es el único caso reportado en esta especie”, subrayó.

La Semarnat agregó que a través de la Dirección General de Vida Silvestre ha fortalecido acciones preventivas y de difusión en sus oficinas de representación estatales, incluyendo la distribución de flyers informativos, trípticos y pláticas sobre la identificación y tratamiento de miasis y casos con gusano barrenador del ganado, con el objetivo de detectar y canalizar oportunamente los casos a Senasica.

Llama la atención que la autoridad ambiental se refiera a la muerte de un mono Saraguato de la especie Alouatta palliata, cuando la especie que habita en Palenque es Alouatta pigra.

Chiapas, el estado con más casos de gusano barrenador

El caso, que hasta ahora no se había hecho público, por parte de las autoridades, es de suma importancia, porque los habitantes de ejidos y rancherías, pueden jugar un papel muy importante en la vigilancia y detección de nuevos brotes de la plaga en animales de vida silvestre.

Chiapas es el estado que más casos acumulados de gusano barrenador del ganado tiene con cinco mil 408, principalmente en bovinos, pero también en perros y gatos.

Consultado al respecto, el primatólogo Gilberto Pozo Montuy, director ejecutivo de Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C. (COBIUS), resaltó la necesidad de realizar muestreos de campo de la población de monos Saraguato y otras especies silvestres de la región, para descartar la existencia de más casos de gusano barrenador del ganado.

Señaló que sólo teniendo una evaluación con evidencia y datos se pueden tomar decisiones, con el fin de prevenir una emergencia ecológica por la presencia del parásito.

Subrayó que el mono Saraguato es una especie especialmente vulnerable al gusano barrenador del ganado, porque frecuentemente sufre de heridas o rasguños, – donde se pueden alojar las larvas -, por caídas y peleas entre las tropas, que son muy difíciles de observar, debido a que todo el tiempo se la pasan en lo alto de los árboles.

Gusano barrenador en animales

Hasta ahora, sólo se conocían cuatros casos de gusano barrenador del ganado en aves silvestres y ejemplares exóticos en cautiverio, en Tabasco y Yucatán. Los animales con miasis fueron un gavilán pollero, una paloma, un ciervo rojo y un búfalo de agua, que aparentemente salieron adelante después del tratamiento médico.

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), advirtió en su momento que la mayor preocupación son los ejemplares de vida silvestre, porque los animales bajo cuidado profesional en UMA’s y PIMVs son monitoreados las 24 horas del día.

Recordó que la experiencia internacional demuestra que poblaciones pequeñas de especies amenazadas pueden sufrir mortandad masiva por la presencia de la plaga, como ocurrió entre 2016 y 2017, con los ciervos de los Cayos de la Florida, en los Estados Unidos.

Reveló que el brote de gusano barrenador del ganado ocasionó la muerte de 135 ejemplares en las islas de Big Pine y No Name Key, de una subespecie en peligro de extinción.

Entre los meses de mayo y junio de 2024, la población de mono Saraguato del sureste del país sufrió una grave disminución debido a las altas temperaturas, que provocó la muerte masiva por golpes de calor y deshidratación.

Según el monitoreo, en Tabasco perdieron la vida 286 ejemplares, entre machos, hembras y crías, mientras que en Chiapas, Veracruz y Campeche, el número de monos Saraguato que murieron superó los 60 individuos.