Reitera Bomberos recomendaciones para evitar incidentes por fugas de gas

Ante el descenso de las temperaturas registrado en la capital, el H. Cuerpo de Bomberos emite recomendaciones al momento de manejar tanques de gas, ya que pueden derivar en fallas principalmente por un llenado inadecuado y falta de revisión preventiva.

*Se recomienda:

• No llenar los tanques en su totalidad, respetando un máximo del 80 % de su capacidad.

• Revisar periódicamente el estado de los tanques, válvulas y conexiones.

• Atender cualquier señal de daño, fuga o desgaste y solicitar mantenimiento profesional.De acuerdo con el reporte de estadística, durante el mes de diciembre se registraron cerca de 100 siniestros asociados a este tipo de incidentes.

Seguir estas recomendaciones es fundamental para prevenir accidentes, proteger el patrimonio y salvaguardar la integridad de las personas, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas.