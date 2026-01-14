DSPM desconoce causa de detención de agente en EE.UU.; brindará apoyo jurídico

El comisario en jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas, informó que hasta el momento se desconoce la causa por la cual el agente Luis Alberto Morales Soto fue detenido en los Estados Unidos; no obstante, la corporación brindará acompañamiento jurídico para dar seguimiento a su situación legal.

Salas explicó que el elemento había sido reportado como desaparecido luego de que su familia perdiera contacto con él y no se presentara a laborar en la fecha correspondiente, motivo por el cual se interpuso una denuncia ante fiscalía.

De acuerdo con información proporcionada por familiares y por su propio equipo de trabajo, el agente viajó a Estados Unidos durante sus días de descanso con el objetivo de adquirir una pieza para la reparación de un automóvil. Sin embargo, tras perder comunicación con él, se activaron los protocolos de búsqueda.

Fue este día cuando la familia notificó a la DSPM que el elemento fue localizado y que se encuentra detenido en El Paso, Texas. Ante esta situación, la corporación activó los procedimientos necesarios para dar seguimiento a su situación jurídica y, en las próximas horas, se notificará al Órgano Interno de Control para realizar los trámites correspondientes, ya que el agente no se ha presentado a cumplir con sus labores.

El comisario destacó que Luis Alberto Morales Soto cuenta con evaluaciones de control y confianza aprobadas con resultados sobresalientes y actualmente se encuentra asignado a grupos de guardia y custodia de funcionarios, habiendo rotado previamente por distintas áreas y equipos operativos.

Hasta el momento, de manera oficial, no se tiene conocimiento si su detención obedece a una situación migratoria o a la posible comisión de algún delito. En caso de confirmarse que incurrió en alguna falta o delito, se aplicará la ley conforme a los procedimientos establecidos.