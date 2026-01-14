Trabaja Municipio en excavaciones de la gaza de Teófilo Borunda

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en las primeras excavaciones para la construcción de la gaza de incorporación que estará ubicada entre la avenida Prolongación Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud, obra que tiene como objetivo eficientar la circulación vehicular.

Con el uso de maquinaria pesada se llevan a cabo las excavaciones para la conformación de capas de pavimento y zapatas, como parte de las labores iniciales de terracerías y cimentaciones, respectivamente.

Estas acciones se suman a la realización del trazo topográfico del eje, hombros, zapatas de caballete, así como de columnas de vigas y arco al inicio de la obra.

Como parte de las acciones para cuidar la integridad de peatones, conductores y trabajadores, se llevó a cabo la colocación de señalamiento preventivo y malla ciclónica; por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad establecidas.

Con el compromiso de reducir al mínimo las afectaciones al tráfico, las labores con maquinaria pesada se realizarán durante las horas de menor flujo vehicular.

Para evitar posibles congestionamientos viales, se recomienda:

• Salir con 20 minutos de anticipación.

• Circular a velocidad moderada.

• Respetar los señalamientos preventivos.

• Mantener la atención al conducir y evitar distracciones.

• Utilizar vías alternas como la calle Labor de Terrazas y la avenida El Reliz.

El Gobierno Municipal agradece la colaboración de la ciudadanía en la construcción de esta importante obra, reiterando en todo momento que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.