Invita DIF Municipal al Centro STEM: dan clases de robótica y ciencia a niños y adultos

En impulso al aprendizaje, innovación y desarrollo de habilidades en niñas, niños, adolescentes y familias, el DIF Municipal invita a ser parte del Centro STEM Municipal San Quintín, espacio que inauguró hace poco el alcalde Marco Bonilla, y es de los únicos en su tipo para enseñar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El Centro STEM Municipal San Quintín, ubicado entre Bahía San Quintin y avenida Nuevo Milenio, Jardines Universidad II Etapa, ofrece clases de robótica, programación y experimentación científica, para fortalecer el pensamiento lógico, la resolución de problemas, creatividad y trabajo en equipo.

Un ejemplo de éxito de dicho espacio es el caso de Diego Núñez Jurado, quien, acompañado de su papá, Iván Núñez, concursó en una competencia internacional de STEM en Cancún, demostrando que, con apoyo, preparación y espacios adecuados, niñas y niños pueden llegar muy lejos.

El centro ofrece los siguientes cursos de programación:

• Programación en Scratch: a partir de 7 años (deben saber leer).

• Robótica básica: de 6 a 7 años o más.

• Robótica móvil: de 10 a 13 años o más.

• Robótica colaborativa: de 13 a 17 años o más.Los cursos se imparten lunes, miércoles y viernes; tienen una duración de cuatro semanas y un costo 400 pesos por cada uno.*Requisitos de inscripción:

• Hoja de registro.

• CURP del menor.

• INE de padres o tutores.

• Comprobante de domicilio reciente.Para mayores informes podrán llamar a los teléfonos 614-200-48-00 a las extensiones 2282, 2289 y 2230.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar espacios seguros, accesibles y formativos que impulsen el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la preparación de las nuevas generaciones, brindándoles herramientas que les permitan construir un camino sólido en áreas científicas y tecnológicas.